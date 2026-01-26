У Франції арештували капітана танкера Grinch, який вважають частиною «тіньового флоту» РФ

У Франції заарештували капітана нафтового танкера Grinch, затриманого французькими Військово-морськими силами 22 січня у Середземному морі. Про це 25 січня повідомила прокуратура Марселя.

Ім’я капітана не називають, але вказано, що це 58-річний громадянин Індії. Члени екіпажу – також громадяни Індії, вони залишаються на борту судна.

Танкер Grinch, який вийшов із Мурманська 5 січня з вантажем російської сирої нафти, перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, України й Канади. Його підозрюють у використанні чужого прапора.

Прокуратура Франції проводить перевірку документів і законність використання прапора.

Судно ходить під прапором Коморських Островів і возить нафту переважно до Китаю й Індії.

Зараз танкер стоїть на якорі у затоці Фос-сюр-Мер, приблизно за 500 метрів від берега міста Мартіг, в оточенні корабля ВМС Франції і двох патрульних катерів.

Президент Франції Емманюель Макрон після затримання судна повідомив, що операцію провели за підтримки союзників із Великої Британії й у відповідності до Конвенції ООН із морського права. «Ми сповнені рішучості дотримуватися міжнародного права і забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність «тіньового флоту» сприяє фінансуванню агресивної війни проти України», – написав він у соцмережі X.

У Москві раніше затримання танкерів «тіньового флоту» називали «піратством».

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі 22 січня закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського «тіньового флоту» і конфіскують їхній вантаж.

«Тіньовим флотом» називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

