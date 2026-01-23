Танкер «тіньового флоту» Росії дрейфує у Середземному морі – ЗМІ

Танкер «тіньового флоту» Росії, який раніше ходив під прапором Панами, але потім змінив його на російський, дрейфує «без управління» в Середземному морі. Як повідомляє агентство Bloomberg, судно називається «Прогрес» і йшло під російським прапором у єгипетський Порт-Саїд із 730 тисячами барелів російської нафти марки Urals.

Компанія-власник судна зареєстрована у російському Санкт-Петербурзі.

За даними сервісу MarineTraffic, «Прогрес» (реєстраційний номер 9306627) дрейфує біля берегів Алжиру після того, як його передавач змінив статус на «позбавлене управління».

Судно вийшло з порту Приморськ у Ленінградській області Росії, кінцевої точки Балтійської трубопровідної системи.

До повномасштабної війни Росії проти України, як випливає з реєстраційного номера, «Прогрес» називався «Хуанхе» і ходив під прапором Панами.

За попередньою назвою навесні 2025 року він потрапив під санкції Великої Британії, Австралії, України, Канади, Швейцарії і ЄС. США санкції щодо судна не запроваджували.

В описі санкцій йдеться про те, що танкер був помічений у перевантаженні нафти в морі на інше судно «тіньового флоту», яке перебуває під санкціями, біля берегів Єгипту.

Судно «брало участь в експорті російської нафти і нафтопродуктів із російських портів Балтійського і Чорного морів, у тому числі із застосуванням оманливих і високоризикових практик».

У четвер Франція затримала судно «тіньового флоту» в Середземному морі.

Раніше США затримали кілька танкерів «тіньового флоту», які вийшли з Венесуели, у тому числі танкер Marinera, який уже в дорозі змінив прапор на російський.

У Москві такі дії називають «піратством».

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Давосі 22 січня закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського «тіньового флоту» і конфіскують їхній вантаж.

«Тіньовим флотом» називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

