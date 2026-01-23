Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Танкер «тіньового флоту» Росії дрейфує у Середземному морі – ЗМІ

За даними сервісу MarineTraffic, «Прогрес» (реєстраційний номер 9306627) дрейфує біля берегів Алжиру після того, як його передавач змінив статус на «позбавлене управління» (фото ілюстративне)
Танкер «тіньового флоту» Росії, який раніше ходив під прапором Панами, але потім змінив його на російський, дрейфує «без управління» в Середземному морі. Як повідомляє агентство Bloomberg, судно називається «Прогрес» і йшло під російським прапором у єгипетський Порт-Саїд із 730 тисячами барелів російської нафти марки Urals.

Компанія-власник судна зареєстрована у російському Санкт-Петербурзі.

За даними сервісу MarineTraffic, «Прогрес» (реєстраційний номер 9306627) дрейфує біля берегів Алжиру після того, як його передавач змінив статус на «позбавлене управління».

Судно вийшло з порту Приморськ у Ленінградській області Росії, кінцевої точки Балтійської трубопровідної системи.

До повномасштабної війни Росії проти України, як випливає з реєстраційного номера, «Прогрес» називався «Хуанхе» і ходив під прапором Панами.

За попередньою назвою навесні 2025 року він потрапив під санкції Великої Британії, Австралії, України, Канади, Швейцарії і ЄС. США санкції щодо судна не запроваджували.

В описі санкцій йдеться про те, що танкер був помічений у перевантаженні нафти в морі на інше судно «тіньового флоту», яке перебуває під санкціями, біля берегів Єгипту.

Судно «брало участь в експорті російської нафти і нафтопродуктів із російських портів Балтійського і Чорного морів, у тому числі із застосуванням оманливих і високоризикових практик».

У четвер Франція затримала судно «тіньового флоту» в Середземному морі.

Раніше США затримали кілька танкерів «тіньового флоту», які вийшли з Венесуели, у тому числі танкер Marinera, який уже в дорозі змінив прапор на російський.

У Москві такі дії називають «піратством».

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Давосі 22 січня закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського «тіньового флоту» і конфіскують їхній вантаж.

«Тіньовим флотом» називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

