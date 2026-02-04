ISW про удар РФ по Україні: Кремль не мав наміру використовувати мораторій на атаки для деескалації

Російський удар по Україні, завданий у ніч проти 3 лютого, продемонстрував, що Росія ніколи не мала наміру використовувати мораторій на енергетичні атаки для деескалації війни або серйозного просування ініційованих США мирних переговорів, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль раніше пропонував короткострокові припинення вогню, щоб неправдиво показати себе нібито готовим діяти добросовісно і симулювати зацікавленість Росії у мирному врегулюванні війни, водночас неодноразово відхиляючи заклики України і США до тривалішого або постійного мораторію на удари великої дальності або припинення вогню», – йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що Кремль, ймовірно, спробує виставити своє дотримання цього короткострокового мораторію на енергетичні удари як значну поступку, щоб отримати важелі впливу на майбутніх мирних переговорах, навіть попри те, що Кремль використав ці кілька днів для накопичення ракет для більш масштабного удару.

В ISW наголосили, що цей короткостроковий мораторій не є значною поступкою Росії, оскільки російські війська продовжували атакувати українську логістику й інфраструктуру під час мораторію. Крім того, кажуть аналітики, Кремль погодився на короткостроковий мораторій на удари лише після того, як російські війська завдали серйозної шкоди українській енергомережі.

Повітряні сили ЗСУ заявили зранку 3 лютого, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

«Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про «сильні пошкодження» Дарницької ТЕЦ у Києві, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, і що її відновлення потребуватиме «значного часу».

За даними віцепремʼєра, міністра з відновлення України Олексія Кулеби, у Києві без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.