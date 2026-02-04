Доступність посилання

Територіальні поступки в обмін на мир: «українці не готові до капітуляції»

В Абу-Дабі (ОАЕ) сьогодні, 4 лютого, стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що домовленості про гарантії безпеки для України практично підписані. Про це ж говорив і президент України Володимир Зеленський.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що, згідно з цими гарантіями, в Україні планується розмістити обмежений контингент іноземних військ – переважно французьких та британських. Але помічник президента Росії Юрій Ушаков вихідними уточнив, що ці гарантії безпеки з російською стороною ніхто не узгоджував. 2 лютого МЗС Росії опублікувало свою позицію щодо можливої присутності в Україні західних військ: «Розміщення на Україні військових підрозділів, військових об’єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн для нас є неприйнятним і буде кваліфікуватися як іноземна інтервенція, що несе пряму загрозу безпеці Росії. Зрозуміло, всі ці кроки Києва та його кураторів враховуються при визначенні нашої переговорної позиції».

Окрім гарантій безпеки, однією з найскладніших тем залишається питання територій, а саме: тієї частини Донецької області, яку Росія не може захопити. Москва вимагає від ЗСУ вийти з цих територій. Київ заявляє, що це неприйнятно.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед громадян України, згідно з яким 40% респондентів допускають виведення військ із Донбасу в обмін на припинення війни. Проти цього – 52%. При цьому 65% опитаних заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Опитування було проведене на територіях, підконтрольних Україні. Самі соціологи допускають статистичну похибку в опитуваннях, але вважають результати високо репрезентативними. Детальніше про результати цього дослідження телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поговорила з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким.

Антон Грушецький
Антон Грушецький

– Наскільки ці цифри щодо готовності українців до територіальних поступок змінюються, залежно від умов? Зокрема, наскільки на них впливають блекаути, відсутність електрики, світла та тепла?

– Те, що ми бачимо – ні. Українці відчувають, звісно, холод і проблеми, але при цьому вони не готові до капітуляції. Тобто все одно є ця стійкість, опір триває. І один із наших ключових індикаторів – це те, як довго ви готові терпіти війну.

Ті самі близько 60% категорично не готові відступати та погоджуватися на якісь там важкі умови

Ось у вересні було 62%, які були готові терпіти стільки, скільки буде потрібно. У грудні – 62%, наприкінці січня – 65%. Різниця, з урахуванням похибки, – це помилка вибірки, але ми бачимо, що показник жодним чином не змінився. Ті самі близько 60% категорично не готові відступати та погоджуватися на якісь там важкі умови.

Передача Донбасу під контроль Росії – це саме капітуляція?

– Це дуже складне питання, тому що в цьому випадку для українців важливішим є питання збереження незалежності, суверенітету та створення умов, за яких Росія не нападе знову на Україну. Наразі формально 52% категорично проти передачі Донбасу під контроль Росії навіть з урахуванням гарантій безпеки від Європи та США; 40% готові прийняти цю умову.

Коли ми ставили це запитання в середині січня, ті, хто готовий передати контроль над Донбасом Росії, говорили, що гарантії безпеки мають бути дуже надійними. Наприклад, розгортання західних військ в Україні, і не десь на заході, а ближче до лінії зіткнення. Тобто ці люди очікують, що гарантії безпеки будуть не якоюсь умовною підтримкою у разі нападу, а чимось серйозним.

Зараз ключовим питанням є навіть не залишення територій на Донбасі, а конфігурація гарантій безпеки

Але навіть ті, хто категорично проти, теж часто пояснювали це недовірою до Заходу та Росії. Тобто ці люди могли б розглядати певний варіант, навіть виведення військ із Донбасу, якби були якісь реальні гарантії безпеки.

Зараз, до речі, ключовим питанням є навіть не залишення територій на Донбасі, а конфігурація гарантій безпеки. Я впевнений: якби американські війська увійшли в Україну і розмістилися ближче до нової лінії, наприклад, на межі Дніпропетровської та Донецької областей, і ми знали б, що у нас є ядерна парасолька, у нас є вся необхідна зброя, «Томагавки» тощо, – українці (це було б дуже важко) могли б прийняти такий варіант.

Але в ситуації, якщо українці почують варіант «вийти з Донбасу в обмін на повітря», а не на серйозні гарантії безпеки, – звичайно, це сприйматиметься як капітуляція. Тому що ми залишаємо територію, ми залишаємо людей і отримуємо у відповідь нічого.

Аліна стоїть у своєму домі, пошкодженому внаслідок, як заявила російська влада, удару українського безпілотника в Донецьку, місті України, що контролюється Росією. 17 січня 2026 року. Фото REUTERS
Аліна стоїть у своєму домі, пошкодженому внаслідок, як заявила російська влада, удару українського безпілотника в Донецьку, місті України, що контролюється Росією. 17 січня 2026 року. Фото REUTERS

Чи відрізняються якось відповіді, залежно від географії в різних областях України?

З моменту повномасштабного вторгнення ми бачимо єднання регіонів

– Якщо коротко, то ні. З моменту повномасштабного вторгнення ми бачимо єднання регіонів, і навіть у таких дуже складних питаннях, як війна та мир, гуманітарна та культурна політика, ми спостерігаємо консолідацію різних областей. Є певні розбіжності: лише найбільш прифронтові громади більшою мірою готові прийняти деякі умови для закінчення війни, тому що вони щодня надзвичайно сильно страждають від обстрілів. Але навіть у цих громадах – це і Херсон, і Харків, і Дніпро, та інші – все одно абсолютна більшість проти умов капітуляції.

Навіть якщо ви бачите людину в умовному Слов’янську, Краматорську чи Херсоні, яка втомилася від війни і хоче завершення, – якщо ви цій людині скажете, що вона закінчиться без надійних гарантій безпеки, ця людина, найімовірніше, відповість, що це їй не підходить.

Є глибока недовіра до Росії. Наше опитування в середині січня показало, що 70% українців вважають, що Росія хоче або влаштувати фізичний геноцид українців, або знищити українську націю. Це екзистенційна війна. І якщо ви розумієте, що росіяни не збираються зупинятися навіть на Донбасі, якщо росіяни мріють про Київ, то вони не зупиняться.

Тому питання «просто зупинити війну» – це, звісно, не підходить українцям. Ми гинемо, ми страждаємо, нам холодно, у нас немає світла, але краще так, ніж у ситуації, коли за пів року чи рік Росія знову нападе з новими силами, і це закінчиться ще більшою катастрофою для української нації.

Найактивніше просування військ РФ за січень було на ділянці між Сіверськом та Костянтинівкою на півночі Донецької області. Костянтинівка Донецької області, грудень 2025 року
Найактивніше просування військ РФ за січень було на ділянці між Сіверськом та Костянтинівкою на півночі Донецької області. Костянтинівка Донецької області, грудень 2025 року

Який у людей настрій щодо війни в цілому? Ви запитували, якою українці бачать свою країну за 10 років. Якими були відповіді?

– Ми ставили це запитання у грудні, і 60 відсотків українців через 10 років бачили Україну процвітаючою країною у складі Європейського Союзу. Наприкінці січня таких – 66%. Це різниця з урахуванням похибки. Це те саме число, тобто нічого не змінилося за останній місяць.

Зараз рівень оптимізму навіть трохи вищий, ніж був наприкінці 2024 року

І це більшість українців, попри все, що вони зараз мають – це холод, відсутність світла, війна, невизначеність наших союзників, – тобто вони все одно залишаються оптимістами. Так, у нас є 20-30%, які з різних причин є песимістами, але загалом більшість українців є оптимістами.

І що цікаво, у нас рівень оптимізму знижувався до травня 2025 року, але після травня він почав знову зростати. І зараз рівень оптимізму навіть трохи вищий, ніж був наприкінці 2024 року.

Тобто ситуація з українцями не є односпрямованою, вона динамічна, але на цей момент українці навіть у цьому питанні демонструють стійкість і відповідають: «Ми впевнено дивимося у своє майбутнє. Ми переживемо наших ворогів».

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в українському парламенті 3 лютого заявив, що нічні атаки Росії не свідчать про серйозність ставлення Москви до миру.

