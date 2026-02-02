90% українців вважають, що Україна має завдавати ударів по території Росії – опитування

90% українців вважають, що Україна має завдавати ударів по території Росії, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«У лютому 2023 року ми ставили запитання, чи має Україна завдавати ударів по території Росії, чи ні, щоб не провокували ескалацію. У січні 2026 року ми повторно поставили це запитання, але додали нову опцію (виокремили удари по військових об’єктах і нафтогазовій інфраструктурі). І в лютому 2023 року, і в січні 2026 року 90% вважають, що Україна має завдавати ударів по території Росії», – кажуть автори дослідження.

При цьому, згідно з опитуванням, з 38% до 10% стало менше тих, хто говорить про удари по лише військових об’єктах. 80% опитаних зараз вважають, що, крім військових об’єктів, Україна має завдавати удари і по інших об’єктах (ріст з 52% порівняно з лютим 2023 року): 7% говорять про військову і нафтогазову інфраструктуру, 48% – додають до цього ще й енергетику Росії, а 25% взагалі вважають, що Україна має завдавати удари і по населенню Росії (ріст з 13% у лютому 2023 року).

Опитування проводили 23-29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія), опитали 1003 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старшими) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».