В Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Умєров

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров повідомив, що в Абу-Дабі (ОАЕ) стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія.

«Розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі. Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія. Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій», – написав у соцмережах Умєров, який очолює переговорну команду України.

За його словами, українська делегація працює «в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру». Про перебіг кожного етапу перемовин делегація інформує президента, додав секретар РНБО.

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в українському парламенті 3 лютого заявив, що нічні атаки Росії не свідчать про серйозність ставлення Москви до миру.