Україна очікує на реакцію США на російські удари – Зеленський

Україна очікує на реакцію США на російські удари, заявив президент Володимир Зеленський.

«Ми очікуємо на реакцію США на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента США. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики – неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти», – сказав він у відеозверненні.

Зеленський зауважив, що якщо слово Росії не тримається вже зараз, то чого очікувати далі.

«Вони брехали й перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну. І зараз, навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас – Україну – своїми штурмами», – додав він.



Президент США Дональд Трамп наразі не коментував мований удар РФ поУкраїні. Але речниця Білого Дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп був не здивований останнім нападом Росії на Україну.

Повітряні сили ЗСУ заявили зранку 3 лютого, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

«Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.



