ЗСУ: Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях

Російські військові в ніч проти 3 лютого здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування й ударних БпЛА, загалом використали 521 засіб повітряного нападу, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, російська армія застосувала:

чотири ракети «Циркон»/«Онікс»

32 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-300

сім крилатих ракет Х-22/Х-32

28 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»

450 ударних БпЛА, близько 300 із яких – дрони «Шахед».

Основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина, кажуть військові.

«За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей – 38 ракет і 412 безпілотників різних типів: чотири ракети «Циркон»/«Онікс»; 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300; три крилаті ракети Х-22/Х-32; 20 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»; 412 ударних БпЛА різних типів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Повітряних силах, зафіксовано влучання 27 ракет і 31 ударного БпЛА на 27 локаціях, а також падіння уламків дронів на 17 локаціях.

Інформація щодо шести ракет уточнюється, кажуть у ЗСУ.

У ніч проти 3 лютого російські військові завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. У Харкові, за даними місцевої влади, через атаку на тлі 20-градусного морозу без тепла залишаться щонайменше 820 житлових будинків.

У Києві внаслідок удару щонайменше три людини постраждали, наслідки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах, там пошкоджені житлові будинки, дитсадок, АЗС, повідомила влада.

Крім того, в Києві без теплопостачання внаслідок нічного російського удару залишилися 1170 багатоповерхових будинків, переважно в Дарницькому і Дніпровському районах. Напередодні ввечері міський голова Віталій Кличко повідомляв, що в Києві без тепла залишалося близько 80 багатоповерхівок – із тисяч, в яких опалення зникло після попередніх масованих російських атак по енергетиці України.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок атак постраждало обладнання теплоелектростанцій в Україні. «Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року», – йдеться в повідомленні. За даними ДТЕК, загалом з початку повномасштабного вторгнення її ТЕС були атаковані військами РФ понад 220 разів, внаслідок цих атак 59 енергетиків станцій були поранені, четверо загинули.

Повітряні сили протягом ночі повідомляли про запуски російськими військами ударних дронів, а також ракет проти українських міст. Атака відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Президент США Дональд Трамп, який намагається домогтися мирної угоди між Україною і Росією, 29 січня заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський зазначав, що тиждень упродовж якого лідер РФ Володимир Путін обіцяв своєму американському колезі Дональду Трампу утриматися від ударів по українській енергетиці, розпочався в ніч проти 30 січня.

2 лютого Зеленський повідомляв, що протягом доби не було цілеспрямованих російських ударів по енергетиці, однак російська армія зосереджена на ударах по логістиці.