Зеленський: цілеспрямованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі не було

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулу добу не було цілеспрямованих російських ударів по енергетиці, однак російська армія зосереджена на ударах по логістиці.

«За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і «шахедів» по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці», – написав Зеленський у соцмережах 2 лютого.

За словами голови держави, на сьогодні ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу.

«Робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними… У Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад», – додав Зеленський.

Президент також заявив, що «Укренерго» отримало доручення відкорегувати графіки вимкнень у частині Одеської області – з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням.

«Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому й області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією», – сказав Зеленський.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

Тим часом, в Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.