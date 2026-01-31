«Причини детально з’ясовуються» – Зеленський про масштабні відключення електрики

Українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі, сказав у вечірньому відеозверненні 31 січня президент Володимир Зеленський.

«Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення», – відзначив глава держави.

За його словами, найбільш складні наслідки зафіксовані для Києва та центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, Сумщини.

«За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, і зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей… Найбільш складно в Києві. Є значний дефіцит опалення: майже 3,5 тисячі будинків у різних районах без тепла. Місто, комунальні служби, енергетики обіцяють максимально виправити ситуацію по теплу на завтрашній ранок», – вказав Зеленський.

Раніше ввечері 31 січня перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася вранці. Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії і підстанції працюють у звичайному режимі, додав урядовець.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили, що системна аварія вранці цього ж дня сталася через технологічне порушення, внаслідок чого одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також було відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).