У Києві аварійне вимкнення електроенергії, рух поїздів і ескалаторів у метро зупинили – КМДА

У Києві – аварійне вимкнення електроенергії, через що, зокрема зупинений рух поїздів і ескалаторів у метро, повідомила Київська міська державна адмініністрація і міський голова Віталій Кличко.

«У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)», – написав Кличко у телеграмі.

У КМДА також повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово зупинений рух поїздів і робота ескалаторів.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).