Платіжки за відсутні тепло і воду перерахують автоматично – уряд

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка зобов’язує надавачів комунальних послуг самостійно перераховувати плату за послуги, якщо вони не надавалися, надавалися не повністю або були неналежної якості, повідомила ввечері 30 січня пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Міністерство підготувало таке рішення з урахуванням наслідків масованих обстрілів, зокрема в січні 2026 року. Через атаки в частині міст, у тому числі в Києві, виникали тривалі перебої з тепло- і водопостачанням. У столиці тривають відновлювальні роботи. Загалом у Києві без теплопостачання залишалися жителі близько 6 тисяч багатоповерхівок столиці.

Постанова передбачає, що виконавці комунальних послуг мають фіксувати по кожному багатоквартирному будинку, скільки днів послуги були відсутні або надавалися неякісно. За дні, коли послуг не було у зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів чи аварій, плата не нараховується; вартість послуг перераховується за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості, а результати перерахунку автоматично відображаються у платіжках наступного місяця – без звернень від споживачів.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2026 року.