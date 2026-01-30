Міненерго: у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей

У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.



За його словами, відучора оператор системи розподілу у Києві застосовує тимчасові графіки відповідно до наявного обсягу доступної потужності, по всій країні діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу.



В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення.

Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах.



Через негоду без електропостачання залишаються понад 270 населених пунктів в Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях, додають в Міненерго.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок досі залишаються без тепла – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.