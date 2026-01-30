Кличко: 378 багатоповерхівок Києва досі залишаються без опалення

У Києві 378 багатоповерхівок досі залишаються без тепла, більшість із них – на Троєщині, ще частина – в кількох інших районах столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко вранці 30 січня.

«Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі – ще 50. Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян», – написав він у телеграмі.

Перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив напередодні ввечері, що в Києві над стабілізацією ситуації з теплом і світлом працювали 239 бригад.

Він також нагадав, що Київ 29 січня перейшов на тимчасові графіки вимкнень.

«Через характер пошкоджень енергосистеми це досить жорсткі графіки, вони відрізняються в різних районах і навіть будинках. Але в таких надзвичайних умовах вони додають передбачуваності», – зауважив міністр.

На найближчі дні синоптики прогнозують чергову хвилю морозів в Україні. Найморознішою, за прогнозами, буде північна частина України, включно з Києвом.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що на вечір 29 січня 454 багатоповерхіви залишалися без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста і той нібито погодився. Російська сторона про такі домовленості не повідомляла.