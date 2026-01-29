У Києві з 2 лютого школи відновлюють навчання – влада

У Києві школи відновлюють навчання з 2 лютого, повідомляє в телеграмі Київська міська державна адміністрація.



Місцева влада заявила, що формат навчання кожна школа визначатиме самостійно – очний, дистанційний або змішаний. Враховуватимуться безпекова ситуація, наявність тепла та електропостачання.



У КМДА зазначають, що у разі надзвичайної ситуації освітній процес оперативно переводитимуть у дистанційний режим.



«До 30 січня керівники шкіл поінформують батьків і учнів про обраний формат навчання. Родини зможуть обрати той формат участі в освітньому процесі, який є найбільш комфортним і безпечним», – йдеться у повідомленні.

15 січня у Києві, де виникла складна ситуація з електроенергією через атаки, продовжили шкільні зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на вечір 29 січня 454 багатоповерхіви залишаються без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



