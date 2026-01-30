МЗС: Естонія спрямовує майже 400 тисяч євро на допомогу українцям взимку

Естонія через неурядові організації спрямовує близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які потерпають від відсутності електроенергії та опалення, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, ці кошти буде спрямовано на фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту

«Тисячі сімей, включаючи дітей та людей похилого віку, живуть в умовах морозу, коли температура падає до мінус 20 градусів і нижче. Путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги чітко сигналізують: Україна не зламається», – написав він у соцмережі Х.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок досі залишаються без тепла – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.



