«Неправда і елемент ворожої ІПСО» – «Укренерго» про повідомлення щодо експорту електроенергії з України

Компанія «Укренерго» заперечує поширені у соцмережах повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію до сусідніх держав на тлі довготривалих знеструмлень для більшості споживачів.

«Це – неправда і елемент ворожої ІПСО. Більшість таких дописів, з майже однаковими тезами та «доказами», не мають нічого спільного з логікою та реальністю. Мета такої активності у соцмережах – посіяти недовіру і злість у суспільстві, спекулюючи на чутливій темі», – йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

«Укренерго» нагадує, що з жовтня минулого року Росія відновила регулярні масовані атаки на обʼєкти української енергетики, через це в енергосистемі виник суттєвий дефіцит потужності.

Компанія наголошує, що за таких умов експорт електроенергії з України не здійснюється взагалі, а всі українські електростанції зараз працюють виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання.

В «Укренерго» додають, що дані з розділу ENTSO-E (європейська мережа операторів системи передачі електроенергії) про «фізичні перетоки електроенергії, які часто – помилково або цілеспрямовано – видають за «докази» у соцмережах, не свідчать про наявність експорту електроенергії з України».

«Українська енергосистема є частиною загальноєвропейської. Коли енергосистеми з’єднані між собою (як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди остаточний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки згодом і повертається», – додають в компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок досі залишаються без тепла – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.