Свириденко: стартувала подача заявок на програму допомоги на закупівлю енергообладнання для багатоповерхівок

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про початок подачі заявок на програму «СвітлоДім» для отримання від 100 до 300 тисяч гривень допомоги на закупівлю енергообладнання для багатоповерхових будинків. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.



За її словами, ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності вже можуть подати заявку на сайті СвітлоДім онлайн через Дію.



Свириденко зазначила, що у межах програми держава надає від 100 до 300 тисяч гривень допомоги – на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення. Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.



Щоб подати заявку необхідно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням в «Ощадбанку» або іншому банку, який долучиться до програми, ці заявки розглядає та схвалює Комісія при Мінрозвитку. Однак прем’єрка не уточнює можливих термінів розгляду заявок.



В уряді додають, що програма діятиме протягом воєнного стану в громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. Насамперед – це Київ та Київська область.

Читайте також – Міненерго: у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок досі залишаються без тепла – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



