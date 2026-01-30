Київ отримав допомогу з Польщі та Німеччини – Кличко

До Києва надійшла перша партія із майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави. Наступна партія прибуде найближчими днями, повідомив 30 січня міський голова столиці України Віталій Кличко.

«Загалом польська столиця відправила 90 генераторів (більшість із них – дизельні) різної потужності – від 10 до 64 кВТ. Ці джерела резервного живлення дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери, житлових будинків. Генератори вже почали розвозити в деякі райони Києва – зокрема, для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання», – написав Кличко в телеграмі, додавши, що мер Варшави Рафал Тшасковський сам зателефонував і запропонував допомогу.

Також 30 січня Київ отримав партію гуманітарної допомоги від німецьких партнерів.

«Благодійна організація Life Bridge Ukraine та її керівниця Жанін фон Вольферсдорф передала Києву 6000 газових плит, 30 000 газових балонів до них та 7040 грілок. Цими вихідними через територіальні центри соціальної допомоги міста їх роздадуть самотнім людям похилого віку, в яких плити в квартирах працюють від електрики (в будинки, де сьогодні є проблеми з тепло- та енергопостачанням)», – відзначив Кличко.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок досі залишаються без тепла – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



