Зеленський: зараз фіксується переорієнтація армії РФ на удари по логістиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз фіксується переорієнтація російської армії на удари по логістиці. Про це він повідомив після наради щодо ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах.



За його словами, за минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.

Президент зазначив, що також тривають удари російських дронів по звичайній забудові в містах.

«Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини – пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія. У Запоріжжі «шахеди» вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпропетровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що на нараді також окремо розглянули ситуацію в Черкаській області – «потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, і особливо для будинків з електроопаленням».

У соцмережах писали, що армія РФ почала масово атакувати логістику, зокрема на Дніпропетровщині.

Читайте також – Зеленський: Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я, але прямих домовленостей із РФ не було

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок досі залишаються без тепла – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



