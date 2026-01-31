Енергетики відновили електропостачання в усіх областях – Шмигаль

Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася вранці, повідомив увечері 31 січня перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Усі регіони повертаються до планових графіків. Високовольтні лінії і підстанції працюють у звичайному режимі. «Енергетики спрацювали максимально оперативно», – зазначив Шмигаль.

Урядовець додав, що на засіданні штабу сьогодні розбирали причини ранкової ситуації.

«Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання», – написав міністр енергетики.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили, що системна аварія вранці цього ж дня сталася через технологічне порушення, внаслідок чого одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

«Це спричинило каскадне відключення в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання», – зазначили у міністерстві.

У Міненерго додали, що, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин. «У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу», – йдеться в повідомленні.

На 14:00 в Києві, Київській і Дніпропетровській областях відновили енергопостачання для критичної інфраструктури, повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики Молдови повідомило про аварійне вимкнення в енергосистемі країни через проблеми в енергомережі України. Низка міст у Молдові, зокрема столиця Кишинів, залишилися без світла.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).