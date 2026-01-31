«Схоже, відбудемося легким переляком» – ексголова «Укренерго» про ситуацію в енергосистемі

Поточну ситуацію в українській енергосистемі не можна порівняти з блекаутом «на кшталт листопада 2022 року», вважає колишній голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, сталася «серйозна каскадна системна аварія з погашенням частини споживачів».

«Судячи з повідомлення, вона могла бути повʼязана серед іншого з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою і Румунією – наші всі енергосистеми тісно взаємоповʼязані. Такі випадки після 2022 року траплялись пару разів. Причини можуть бути надійно встановлені тільки після відповідного технічного аналізу, який займає час. Схоже, шо відбудемось легким переляком», – написав Кудрицький.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили, що системна аварія вранці цього ж дня сталася через технологічне порушення, внаслідок чого одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

«Це спричинило каскадне відключення в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання», – зазначили у міністерстві.

У Міненерго додали, що, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин. «У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу», – йдеться в повідомленні.

На 14:00 в Києві, Київській і Дніпропетровській областях відновили енергопостачання для критичної інфраструктури, повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям. Енергосистема працює цілісно. Диспетчери «Укренерго» контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики Молдови повідомило про аварійне вимкнення в енергосистемі країни через проблеми в енергомережі України. Низка міст у Молдові, зокрема столиця Кишинів, залишилися без світла.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.