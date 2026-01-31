У Києві починають відновлювати роботу метро – влада

У Києві поступово починають відновлювати роботу метрополітену, а також відновлюють водо- і теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Роботу метро починають відновлювати на всіх трьох лініях. Також заживлені обʼєкти критичної інфраструктури. Відновлюють тиск води в системі водо- й теплопостачання. Щоб якнайшвидше повернути послуги киянам», – написав Кличко у телеграмі.

У Київській міській державній адміністрації додали, що поїзди курсують на «синій лінії»: «Героїв Дніпра» – «Теремки», і «зеленій лінії»: «Червоний Хутір» – «Сирець». А на «червоній» лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.

Поїзди курсують з інтервалами: на «зеленій» лінії – шість хвилин, на «синій» лінії – 13-15 хвилин.

Раніше в Міненерго повідомили, що системна аварія вранці 31 січня сталася через технологічне порушення, внаслідок чого одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

«Це спричинило каскадне відключення в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання. Прямо зараз енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Першочергове завдання – заживлення критичної інфраструктури», – зазначили у міністерстві.

У Міненерго додали, що, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин. «У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу», – йдеться в повідомленні.

На 14:00 в Києві, Київській і Дніпропетровській областях відновили енергопостачання для критичної інфраструктури, повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям. Енергосистема працює цілісно. Диспетчери «Укренерго» контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики Молдови повідомило про аварійне вимкнення в енергосистемі країни через проблеми в енергомережі України. Низка міст у Молдові, зокрема столиця Кишинів, залишилися без світла.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.