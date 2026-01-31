У Молдові повідомили про аварійне вимкнення енергосистеми через проблеми в електромережі України

Проблеми в електромережі України 31 січня призвели до аварійного вимкнення в енергосистемі Молдови, повідомило молдовське Міністерство енергетики.

«Через серйозні проблеми в електромережі України в суботу, 31 січня, о 10:42 на лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС впала напруга, що спричинило аварійне вимкнення енергосистеми», – йдеться в повідомленні Міненерго Молдови в соцмережах.

Там додали, що оператор електротранспортної системи Moldelectrica працює над виправленням ситуації, і в деяких населених пунктах напруга вже відновлена.

Молдовські ЗМІ повідомили, що світла немає в Кишиневі й передмістях, а також у низці інших міст.

Перед цим компанія ДТЕК повідомила, що за командою Укренерго в Києві, а також у Київській, Одеській і Дніпропетровській областях застосовують екстрені вимкнення електроенергії.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – йдеться в повідомленні.

Причина заходів поки що невідома.

Влада Києва раніше сьогодні повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.