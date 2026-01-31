Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Молдові повідомили про аварійне вимкнення енергосистеми через проблеми в електромережі України

Ремонтна бригада ДТЕК відновлює електропостачання після обстрілів армії РФ, Київ, 27 січня 2026 року
Ремонтна бригада ДТЕК відновлює електропостачання після обстрілів армії РФ, Київ, 27 січня 2026 року

Проблеми в електромережі України 31 січня призвели до аварійного вимкнення в енергосистемі Молдови, повідомило молдовське Міністерство енергетики.

«Через серйозні проблеми в електромережі України в суботу, 31 січня, о 10:42 на лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС впала напруга, що спричинило аварійне вимкнення енергосистеми», – йдеться в повідомленні Міненерго Молдови в соцмережах.

Там додали, що оператор електротранспортної системи Moldelectrica працює над виправленням ситуації, і в деяких населених пунктах напруга вже відновлена.

Молдовські ЗМІ повідомили, що світла немає в Кишиневі й передмістях, а також у низці інших міст.

Перед цим компанія ДТЕК повідомила, що за командою Укренерго в Києві, а також у Київській, Одеській і Дніпропетровській областях застосовують екстрені вимкнення електроенергії.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – йдеться в повідомленні.

Причина заходів поки що невідома.

Влада Києва раніше сьогодні повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.

Форум

XS
SM
MD
LG