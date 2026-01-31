Доступність посилання

У ДТЕК повідомили про екстрені вимкнення світла в Києві й низці областей

Ремонтна бригада ДТЕК відновлює електропостачання після обстрілів армії РФ, Київ, 27 січня 2026 року
Компанія ДТЕК повідомляє, що за командою Укренерго в Києві, а також у Київській, Одеській і Дніпропетровській областях застосовують екстрені вимкнення електроенергії.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – йдеться в повідомленні.

В Укренерго і Міністерстві енергетики ситуацію поки що не коментували.

Влада Києва раніше сьогодні повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

