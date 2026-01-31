Міненерго: у Києві і двох областях відновили енергопостачання критичної інфраструктури

На 14:00 в Києві, Київській і Дніпропетровській областях відновили енергопостачання для критичної інфраструктури, повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям. Енергосистема працює цілісно. Диспетчери «Укренерго» контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень», – написав він у телеграмі.

Тим часом, у ДТЕК зазначили, що відновлення відбувається почергово, щоб уникнути перевантаження мереж і не допустити нових аварій.

«Просимо використовувати електроенергію економно. Це допоможе стабільніше і швидше всіх заживити», – зауважили в компанії.

У пресслужбі Міненерго нагадали, що системна аварія 31 січня сталася через технологічне порушення, внаслідок чого одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

«Це спричинило каскадне відключення в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання. Прямо зараз енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Першочергове завдання – заживлення критичної інфраструктури», – зазначили у міністерстві.

У Міненерго додали, що, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин. «У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики Молдови повідомило про аварійне вимкнення в енергосистемі країни через проблеми в енергомережі України. Низка міст у Молдові, зокрема столиця Кишинів, залишилися без світла.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.