На Чернігівщині повідомили про повне знеструмлення

Чернігівщина, як і низка інших областей, повністю знеструмлена через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України 31 січня, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«На Чернігівщині всі об’єкти «критички» функціонують штатно – задіяні альтернативні джерела живлення. За оперативною інформацією, електропостачання починають повертати. Якщо за кілька годин ситуація в енергомережі не стабілізується – по області задіємо алгоритм повного переходу на резервне живлення», – написав Чаус у телеграмі.

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що електропостачання, припинене 31 січня в низці областей України через аварію в енергосистемі, планують повернути протягом найближчих годин.

«Сьогодні о 10:42 відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії й Молдови і лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень», – написав Шмигаль у телеграмі.

За його словами, енергетики «Укренерго» працюють над відновленням електропостачання.

У пресслужбі Міненерго зазначили, що, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Перед цим компанія ДТЕК повідомила, що за командою «Укренерго» в Києві, а також у Київській, Одеській і Дніпропетровській областях застосовують екстрені вимкнення електроенергії.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – йдеться в повідомленні. Причину заходів тоді не називали.

Влада Києва раніше сьогодні повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро.

У Міністерстві енергетики Молдови повідомили, що проблеми в електромережі України 31 січня призвели до аварійного вимкнення в енергосистемі Молдови.

Молдовські ЗМІ пишуть, що світла немає в Кишиневі й передмістях, а також у низці інших міст.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.