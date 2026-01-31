Доступність посилання

Міненерго про аварійну ситуацію в енергосистемі: світло повернуть протягом найближчих годин

За його словами Дениса Шмигаля, енергетики «Укренерго» працюють над відновленням електропостачання (фото архівне)
Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що електропостачання, припинене 31 січня в низці областей України через аварію в енергосистемі, планують повернути протягом найближчих годин.

«Сьогодні о 10:42 відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії й Молдови і лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень», – написав Шмигаль у телеграмі.

За його словами, енергетики «Укренерго» працюють над відновленням електропостачання.

У пресслужбі Міненерго зазначили, що, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував екстрені вимкнення світла в Україні: «Були доповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко і міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови. Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом», – написав він у телеграмі.

Перед цим компанія ДТЕК повідомила, що за командою Укренерго в Києві, а також у Київській, Одеській і Дніпропетровській областях застосовують екстрені вимкнення електроенергії.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – йдеться в повідомленні.

Причину заходів не називали.

Влада Києва раніше сьогодні повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро.

У Міністерстві енергетики Молдови повідомили, що проблеми в електромережі України 31 січня призвели до аварійного вимкнення в енергосистемі Молдови.

Молдовські ЗМІ пишуть, що світла немає в Кишиневі й передмістях, а також у низці інших міст.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.

