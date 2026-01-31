На кордоні з Молдовою тимчасово не здійснюють пропуск транспорту і товарів – митна служба

На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів, повідомила Державна митна служба України.

«До уваги громадян і міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Республікою Молдова! Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики Молдови повідомило про аварійне вимкнення в енергосистемі країни через проблеми в енергомережі України. Низка міст у Молдові, зокрема столиця Кишинів, залишилися без світла.

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що електропостачання, припинене 31 січня в низці областей України через аварію в енергосистемі, планують повернути протягом найближчих годин.

«Сьогодні о 10:42 відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії й Молдови і лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень», – написав Шмигаль у телеграмі.

Крім того, про знеструмлення повідомляли на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.