«Легкий переляк», блекаут чи диверсія: як Україна лишилася без світла і що буде далі?

31 січня зранку у столиці та кількох областях України сталися масові вимкнення електроенергії. Влада пояснила це «технологічним проблемами», які частково вдалося подолати вже вдень. «В Україні – блекаут» – так повідомляють про ситуацію в енергетиці у багатьох українських медіа. Проте в експертному середовищі не усі згодні з цим, наполягаючи, що блекауту не було, й кажуть про «каскадні відключення». Що сталося та чого очікувати далі, з'ясовувало Радіо Свобода.

«Технологічне порушення»

31 січня були знеструмлені Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та інші області.

Через тотальну відсутність електроенергії у Києві повністю зупинялося метро. Такого у столиці не пам'ятають навіть під час попередніх жорстких блекаутів, спричинених російськими обстрілами енергетики під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Без електроенергії опинилися, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Житлові будинки масово залишилися без опалення і води у січневі морози.



Знеструмлені регіони кілька місяців живуть за графіками вимкнення світла через російські масовані обстріли української енергетики. Проте цього разу екстрені вимкнення електрики пов'язані не з російськими обстрілами, а з аварією в енергосистемі, заявила українська влада.

Проблеми виявилися такими масштабними, що зачепили і сусідню Молдову. Через аварійне вимкнення в енергосистемі 31 січня світло зникло у Кишиневі й передмістях та в інших молдовських містах, повідомляла тамтешня влада.



«Відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії й Молдови і лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. У Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень», – повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про «технологічні причини» сказав і президент України Володимир Зеленський. Але про що саме йдеться, у повідомленнях посадовців не пояснюється.

Блекаут чи каскадні відключення?

За відсутності цих пояснень у соцмережах поширювали повідомлення, що причиною масштабного вимкнення світла є кібератака. У Міністерстві цифрової трансформації України це спростували.



«Причини можуть бути надійно встановлені тільки після відповідного технічного аналізу, який займає час. Схоже, шо відбудемось легким переляком», – заявив колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Різні медіа та джерела називають ситуацію в енергомережі України, що виникла 31 січня, блекаутом.



Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко роз'яснює: блекаутом це було б у разі повної втрати контролю над енергосистемою збоку «Укренерго». Наразі ж, за його словами, сталися «каскадні відключення» – ситуація, коли «спрацювала автоматика» через пошкодження в енергосистемі, проте вона продовжує контролюватися диспетчерским управлінням «Укренерго».

Він не виключає наявності російського сліду у масштабному вимкненні світла в Україні 31 січня.



«Маю свою версію, що могла відбутися російська диверсія в районі Тирасполя (столиця невизнаного «Придністров'я Молдавської Республіки» – ред.), де проходить лінія електропередач 400 Кв, за якою українська енергосистема поєднана з Молдовою. Оскільки Тирасполь контролюється Росією, міг статися такий елемент гібридної війни. Росія начебто домовилася з Трампом (президентом США – ред.) до 1 лютого не обстрілювати українську енергосистему, але їй важливо залишити Україну без світла під час морозів. Тому вона могла вдатися до такої гібридної замаскованої атаки», – заявив він Радіо Свобода.



Інші джерела, зокрема, і офіційні, про таку вірогідність не повідомляють.

«Зараз вже неможливо бути готовими»

Про відновлення електропостачання у знеструмлені регіони українська влада повідомила вже вдень 31 січня. Енергетикам вдалося відновити живлення критичної інфраструктури у Києві, Київській і Дніпропетровській областях. Далі відновлення почалися і в інших областях. Проте більшість побутових споживачів впродовж дня і вечора залишалися без електрики.



Найближчим часом ситуація в енергомережі навряд чи суттєвого покращиться, оскільки у випадках повторних аварій на окремих ділянках енергомережі спрацьовуватимуть «ланцюгові реакції», говорить голова правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер» Степан Кушнір.



«Зараз енергосистема вже частково відновлена, споживачів підключають поетапно. Але в той же час, в країні залишається загальний дефіцит електроенергії. Тому в кращому разі варто очікувати графіків погодинних відключень, якщо не буде технічних проблем, аварій або обстрілів», – сказав він Радіо Свобода.

Володимир Омельченко теж вважає, що до кінця зими ситуація в енергетиці навряд чи стане кращою, ніж зараз. То ж владі, на його думку, варто ретельніше забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними джерелами живлення.



«Зараз вже неможливо бути готовими. Коли починають закуповувати генератори і когенераційні установки наприкінці січня, це погана історія. Бо це треба було робити раніше, бажано ще у 2022 році. За майже чотири роки повномасштабної війни не заживлена альтернативними джерелами критична інфраструктура у столиці України! Чому не поставлені генератори до усіх водоканалів? Чому не поставлені генератори до систем теплозабезпечення? Це ж невеликі гроші, це можна було зробити», – вважає він.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де після січневих російських ракетно-дронових обстрілів без опалення тривалий час залишаються сотні будинків.



У КМВА заявляють про наявність захисту столичних ТЕЦ у відповідності до вимог Генштабу ЗСУ, проте ситуацію ускладнюють інтенсивність російських обстрілів та морози.



