Війська РФ за останню добу завдали сім ударів по об’єктах залізниці – Свириденко

Російські війська за останню добу завдали сім ударів дронами по залізничних об’єктах, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Росія цілеспрямовано б’є по наших логістичних шляхах – це свідомий терор проти людей і цивільної логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці», – написала вона.

Очільниця уряду повідомила, що сили РФ завдали ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове – пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. Люди не постраждали.

«Укрзалізниця » змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям – сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра, додала Свириденко.

Днями «Укрзалізниця» також вирішила тимчасово обмежити низку сполучень, зокрема на Харківщині через атаки РФ. Це сталося після російського удару поблизу села Язикове.

За даними прокуратури, 27 січня російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове», було два влучання біля поїзда, ще одне – у вагон. Виникла пожежа. Через цей удар загинули п’ятеро людей.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.



