До п’яти зросло число загиблих унаслідок удару РФ по пасажирському поїзду на Харківщині – прокуратура

На Харківщині через удар російських БпЛА по пасажирському поїзду загинули п’ятеро людей, такі дані близько 22:00 27 січня оприлюднила обласна прокуратура.

«Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз», – йдеться в повідомленні.

У попередній інформації Харківської обласної прокуратури йшлося про загибель трьох людей, ще двоє – постраждали.

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове», було два влучання біля поїзду, ще одне – у вагон. Виникла пожежа.



У прокуратурі зазначають, що в поїзді перебували понад 155 пасажирів.

За попередніми даними, для удару російська армія застосувала три ударні безпілотники типу «Герань-2».

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.