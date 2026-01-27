«Укрзалізниця» заявляє про ускладнення руху поїздів через «аномальні погодні умови»

«Укрзалізниця» повідомила про ускладнення руху поїздів по всій країні через «аномальні погодні умови».
«Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередачі й пристрої зв’язку й сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок. Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів і пошкоджень самого вагона», – йдеться в повідомленні.
За даними «УЗ», найскладніша ситуація склалася на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередачі.
Найбільші відставання від графіка у рейсів:
- 38 Одеса – Ужгород +7:50
- 78 Одеса – Ковель +6:00
- 166 Одеса – Чернівці +5:55
- 12 Одеса – Львів +5:38
- 106 Одеса – Київ +5:07.
У більшості областей України на сьогодні прогнозують сніг із дощем і ожеледь.
