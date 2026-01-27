Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Укрзалізниця» заявляє про ускладнення руху поїздів через «аномальні погодні умови»

За даними «УЗ», найскладніша ситуація склалася на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередачі
За даними «УЗ», найскладніша ситуація склалася на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередачі

«Укрзалізниця» повідомила про ускладнення руху поїздів по всій країні через «аномальні погодні умови».

«Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередачі й пристрої зв’язку й сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок. Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів і пошкоджень самого вагона», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», найскладніша ситуація склалася на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередачі.

Найбільші відставання від графіка у рейсів:

  • 38 Одеса – Ужгород +7:50
  • 78 Одеса – Ковель +6:00
  • 166 Одеса – Чернівці +5:55
  • 12 Одеса – Львів +5:38
  • 106 Одеса – Київ +5:07.

У більшості областей України на сьогодні прогнозують сніг із дощем і ожеледь.

Форум

XS
SM
MD
LG