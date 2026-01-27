На Сумщині через російський обстріл загинули дві людини, які намагалися евакуюватися – ОВА

На прикордонні Сумщини через російський обстріл загинули дві людини, які намагалися евакуюватися, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, подружжя з одного з прикордонних сіл Краснопільської громади намагалося залишити небезпечну територію.

«Чоловік прямував у напрямку більш безпечної місцевості, перевозячи поранену дружину на санях. Під час руху російські військові атакували цивільних, усвідомлюючи, що перед ними – мирні люди», – написав він у телеграмі.

Григоров додав, що від російського удару загинула 52-річна жінка, згодом через ще один удар російського FPV-дрона загинув її чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



