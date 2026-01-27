Доступність посилання

На Сумщині через російський обстріл загинули дві людини, які намагалися евакуюватися – ОВА

Чоловік прямував у напрямку більш безпечної місцевості, перевозячи поранену дружину на санях. Але через російські удари дронами подружжя загинуло
На прикордонні Сумщини через російський обстріл загинули дві людини, які намагалися евакуюватися, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, подружжя з одного з прикордонних сіл Краснопільської громади намагалося залишити небезпечну територію.

«Чоловік прямував у напрямку більш безпечної місцевості, перевозячи поранену дружину на санях. Під час руху російські військові атакували цивільних, усвідомлюючи, що перед ними – мирні люди», – написав він у телеграмі.

Григоров додав, що від російського удару загинула 52-річна жінка, згодом через ще один удар російського FPV-дрона загинув її чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


