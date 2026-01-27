Війська РФ вдарили дронами по пасажирському поїзду на Харківщині, є поранені – Кулеба

Російські війська вдарили дронами по пасажирському поїзду на Харківщині «Барвінкове – Львів – Чоп», постраждали дві людини, повідомив у телеграмі віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.



За попередньою інформацією, сили РФ атакували трьома БпЛА типу Shahed, влучання було перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.



«На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених– їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ. Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс», – написав він у телеграмі.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.