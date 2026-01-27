Прокуратура: через російський удар по пасажирському поїзду на Харківщині загинули троє людей

На Харківщині через удар російських БпЛА по пасажирському поїзду загинули троє людей, ще двоє – постраждали, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура.



За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове», було два влучання біля поїзду, ще одне – у вагон. Виникла пожежа.



У прокуратурі зазначають, що в поїзді перебували понад 155 пасажирів.

За попередніми даними, для удару російська армія застосувала три ударні безпілотники типу «Герань-2».

Раніше було відомо про двох постраждалих через удар по пасажирському поїзду. Як повідомляв віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, на борту перебував 291 пасажир.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.