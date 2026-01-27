В Одесі завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару – Лисак

В Одесі завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, повідомляє голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Унаслідок ворожої атаки Одеса втратила трьох людей. Загалом постраждало 25 людей. Бажаю найскорішого одужання», – написав він у телеграмі.

Водночас Лисак додав, що ліквідація наслідків атаки РФ триває – комунальні служби розбирають завали, розчищають проїзди.

Росія завдала чергового удару по Одещині вночі проти 27 січня, місцева влада повідомляла про «серйозні руйнування» цивільної інфраструктури. Президент Зеленський повідомив, що військові та місцева влада аналізують обставини російського удару по Одесі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



