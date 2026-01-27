«Нафтогаз» повідомив про удар Росії по об’єкту критичної інфраструктури на заході України

Російська армія вранці 27 січня здійснила атаку на об’єкту критичної інфраструктури групи «Нафтогаз» у західному регіоні України, повідомляє пресслужба компанії.

Внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

«З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустили забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті», – йдеться в коментарі голови правління «Нафтогазу України» Сергія Корецького.

Він додав, що на місці удару працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням компанії, вона координує дії з реагування з органами місцевої влади та відповідними службами. Це п’ятнадцятий цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури групи з початку січня.

Читайте також: Зеленський: на лівому березі Києва без опалення досі 926 будинків

Раніше міська рада Бродів на Львівщині повідомила, що російські військові вранці 27 січня завдали удару по обʼєкту інфраструктури. У місті спостерігається задимлення внаслідок горіння нафтопродуктів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



