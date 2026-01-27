Влада: у Бродах на Львівщині після удару РФ – задимлення через згорання нафтопродуктів

Російські військові вранці 27 січня завдали удару по обʼєкту інфраструктури у Бродах на Львівщині, через що в місті спостерігається задимлення, повідомила міська рада.

«Внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів… Дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями», – йдеться в повідомленні.

У міськраді додали, що сьогодні навчання у школах Бродів скасоване, а дитячі садки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть зі щільно зачиненими вікнами і дверима.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, попередньо, жертв і постраждалих внаслідок дронової атаки РФ немає.

Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що російські військові в ніч проти 27 січня атакували Україну 165 ударними безпілотниками, близько 100 із яких – дрони «Шахед». 135 БпЛА знешкодили сили ППО.

За даними військових, зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.