Повітряні сили про нічний удар РФ: зафіксовано влучання 24 дронів на 14 локаціях

Російські військові в ніч проти 27 січня атакували Україну 165 ударними безпілотниками, близько 100 із яких – дрони «Шахед», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.