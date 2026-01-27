Доступність посилання

Зеленський: військові та місцева влада аналізують обставини російського удару по Одесі

Наслідки російської атаки по Одесі, 27 січня 2026 року
Наслідки російської атаки по Одесі, 27 січня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові та місцева влада аналізують обставини російського удару по Одесі.

«Міноборони, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із «Привозом». Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині», – написав Зеленський після наради.

Президент додав, що на нараді такою були доповіді щодо ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ – було влучання по енергетичному обʼєкту, є значні пошкодження.

Росія завдала чергового удару по Одещині вночі проти 27 січня, місцева влада повідомила про загиблу людину, також відомо про понад 20 поранених в Одесі.

За словами Зеленського, російська армія в ніч проти 27 січня вдарила по Одесі понад 50 безпілотниками, головними цілями були енергетика і «звичайні цивільні обʼєкти». Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. У місті триває рятувальна операція.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

