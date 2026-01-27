Зеленський: військові та місцева влада аналізують обставини російського удару по Одесі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові та місцева влада аналізують обставини російського удару по Одесі.

«Міноборони, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із «Привозом». Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині», – написав Зеленський після наради.

Президент додав, що на нараді такою були доповіді щодо ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ – було влучання по енергетичному обʼєкту, є значні пошкодження.

Росія завдала чергового удару по Одещині вночі проти 27 січня, місцева влада повідомила про загиблу людину, також відомо про понад 20 поранених в Одесі.

За словами Зеленського, російська армія в ніч проти 27 січня вдарила по Одесі понад 50 безпілотниками, головними цілями були енергетика і «звичайні цивільні обʼєкти». Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. У місті триває рятувальна операція.

Читайте також: Через російський удар по Слов’янську загинуло подружжя, їхній син поранений

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.