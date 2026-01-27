Армія РФ вночі запустила по Одесі понад пів сотні дронів – Зеленський

Російська армія в ніч проти 27 січня вдарила по Одесі понад 50 безпілотниками, головними цілями були енергетика і «звичайні цивільні обʼєкти», повідомив президент Володимир Зеленський.

«Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир і підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти», – написав Зеленський у телеграмі.

За останніми даними МВА, відомо також про одну загиблу людину. Як повідомив очільник МВА Сергій Лисак, під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають, зокрема, в Хаджибейському районі, де троє людей вважаються зниклими.

Зеленський також уточнив, що один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри.

«Були під ударами цієї ночі також інші регіони: Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина. Росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч Росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них – це «шахеди», – зауважив президент.

Голова держави наголосив, що кожен такий російський удар підважує дипломатію, «яка все ж таки триває, та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну».

«Розраховуємо, що Америка, Європа й інші партнери про це не мовчатимуть і памʼятатимуть, що для справжнього миру потрібен тиск саме на Москву – санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту. Без тиску на агресора війни не зупиняються. Так само, як і без підтримки захисників життя. Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні», – додав він.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, зі свого боку, повідомив, що внаслідок масованого нічного обстрілу постраждали заклади освіти Одеси.

«Серед інших – Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №14. Вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна, пошкоджено міжкімнатні двері. Найбільших руйнувань знову зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. Заклад лише нещодавно постраждав унаслідок чергової ворожої атаки безпілотниками – тоді було знищено понад 200 вікон і пошкоджено окремі навчальні лабораторії. Цієї ночі ворог знову підступно атакував ліцей. Один із найкращих профтехів міста та області зазнав суттєвих пошкоджень. В будівлі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці», – написав Кіпер у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.