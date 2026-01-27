Атака Росії: в Одесі виявили тіло загиблого – МВА

Внаслідок російської атаки на Одесу загинув чоловік, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак 27 січня.

«Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка», – заявив він.

Лисак висловив співчуття близьким загиблого та повідомив, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Росія завдала чергового удару по Одещині вночі проти 27 січня, місцева влада повідомляла про понад 20 поранених в Одесі та «серйозні руйнування» цивільної інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



