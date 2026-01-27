Російські атаки: на Харківщині за добу постраждали 8 людей, один чоловік загинув

Російська армія атакувала Харків та низку районів області протягом доби 26 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці у вівторок.

За його даними, одна людина загинула, восьмеро – зазнали поранень:

«У м. Харків постраждали 40-річна і 52-річна жінки та 73-річний і 78-річний чоловіки; у сел. Золочів загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 25 і 42 років; у с. Миколаївка Пролісненської громади постраждали 62-річна жінка і 63-річний чоловік».

Зокрема, Немишлянський та Індустріальний райони Харкова зазнали ракетних ударів. Російська армія також застосовувала керовану авіабомбу й безпілотники різних типів для атак на область протягом доби. В обласному центрі пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, електромережі й два автомобілі.

Пошкодження зафіксували також у Богодухівському, Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах.

Також голова Донеччини Вадим Філашкін повідомив про дво поранених у регіоні протягом доби. За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, напередодні 18-річна дівчина постраждала через удар по Запорізькому району.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



