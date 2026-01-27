Через російський удар по Слов’янську загинуло подружжя, їхній син поранений

Російська армія вдарила авіаційною бомбою по Слов’янську, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Внаслідок удару загинуло подружжя, їхній син у лікарні.





Міський голова Вадим Лях уточнив, що влучання в приватний сектор пошкодило щонайменше п’ять будинків, два з них повністю зруйновані:

«З-під завалів деблоковано трьох людей. Молодий хлопець поранений. Знаходиться у лікарні, отримує всю необхідну медичну допомогу. Його батьків, на жаль, врятувати не вдалося».

Напередодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали двоє людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



