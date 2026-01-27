Доступність посилання

Через російський удар по Слов’янську загинуло подружжя, їхній син поранений

Ілюстраційне фото. Наслідки удару по Слов’янську, жовтень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки удару по Слов’янську, жовтень 2025 року

Російська армія вдарила авіаційною бомбою по Слов’янську, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Внаслідок удару загинуло подружжя, їхній син у лікарні.


Міський голова Вадим Лях уточнив, що влучання в приватний сектор пошкодило щонайменше п’ять будинків, два з них повністю зруйновані:

«З-під завалів деблоковано трьох людей. Молодий хлопець поранений. Знаходиться у лікарні, отримує всю необхідну медичну допомогу. Його батьків, на жаль, врятувати не вдалося».

Напередодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали двоє людей.

Читайте також: Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, тяжко поранена жінка – ОВА

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


