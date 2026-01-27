Російська атака: Кіпер повідомив про третього загиблого в Одесі

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 27 січня.

За його словами, відомо вже про трьох загиблих.

«На жаль, підтверджено загибель ще однієї людини. Рятувальники виявили тіло жінки, 1974 р.н. Співчуття рідним та близьким», – йдется в повідомленні.

Раніше під час розбору завалів виявили тіла двох чоловіків.

Президент Зеленський повідомив, що військові та місцева влада аналізують обставини російського удару по Одесі.

Читайте також: «Нафтогаз» повідомив про удар Росії по об’єкту критичної інфраструктури на заході України

Росія завдала чергового удару по Одещині вночі проти 27 січня, місцева влада повідомляла про понад 20 поранених в Одесі та «серйозні руйнування» цивільної інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







