В Одесі зросла кількість жертв російського удару – влада

Кількість загиблих через російську атаку на Одесу зросла до двох людей, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка», – написав він у телеграмі.

Також про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його даними, загиблому було 52 роки.

Росія завдала чергового удару по Одещині вночі проти 27 січня, місцева влада раніше повідомила про загиблу людину. Також відомо про понад 20 поранених в Одесі.

За словами Зеленського, російська армія в ніч проти 27 січня вдарила по Одесі понад 50 безпілотниками, головними цілями були енергетика і «звичайні цивільні обʼєкти». Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. У місті триває рятувальна операція.

Читайте також: Через російський удар по Слов’янську загинуло подружжя, їхній син поранений

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.