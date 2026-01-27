ОВА: через удари Росії по Запорізькому району загинула жінка, ще одна поранена

Російські військові атакували Запорізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Російський безпілотник атакував приватний будинок у Балабиному – 58-річна власниця загинула на місці», – заявив він.

Також російська авіабомба частково зруйнувала приватний будинок та пошкодила будівлі поруч у селищі Комишуваха. За даними обласної влади, поранень зазнала 68-річна жінка, їй надають допомогу.

Напередодні 18-річна дівчина постраждала через удар по Запорізькому району.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



