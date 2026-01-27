Терехов: без електропостачання перебуває близько 40% споживачів Харкова

Без електропостачання перебуває близько 40% споживачів Харкова, повідомив вранці міський голова Ігор Терехов.

За його словами, в місті діють «дуже суттєві» графіки відключення – і аварійні, і планові.

Терехов зазначив, що ситуація є складною через черговий російський удар по енергетичному об’єкту.

«Лише минулого тижня було 25 ударів по Харкову… Ми чітко розуміємо, що мета – створити так звану сіру зону, щоб люди не жили в місті, виїжджали», – сказав мер в ефірі національного телемарафону.

Ввечері 26 січня російські війська завдали комбінованого удару по Харкову, застосовуючи ракети та та БпЛА. За даними місцевої влади, у місті постраждали четверо людей. В ОВА повідомили про «досить серйозні ушкодження» енергетики.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.