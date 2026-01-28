На тлі атак РФ «Укрзалізниця» вирішила тимчасово обмежити низку сполучень

Компанія «Укрзалізниця» схвалила низку рішень щодо додаткових безпекових обмежень на тлі посилення атак РФ.

«Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» вирішила тимчасово обмежити низку сполучень, зокрема на Харківщині. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення.



Також компанія анонсувала запровадження особливого режиму руху на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена активність військ РФ.



«Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів – зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів», – попередили в «Укрзалізниці».

За даними прокуратури, 27 січня поблизу села Язикове на Харківщині російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове», було два влучання біля поїзда, ще одне – у вагон. Виникла пожежа. Через цей удар загинули п’ятеро людей.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.